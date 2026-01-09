Son Mühür - Memur ve memur emeklilerinin 2026’nın ilk altı ayı için maaşlarına yüzde 18,60 zam yapılırken, bunlara ek olarak 1.000 TL seyyanen artış da eklendi. Memurlar yeni zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alacak, memur emeklilerinin fark ödemeleri ise ocak ayı içinde ayrı olarak yatırılacak.

Zam oranı ne kadar oldu?

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin 2026’nın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik artışa 6 aylık enflasyon farkı eklenince toplam zam oranı yüzde 18,60’a ulaştı. Buna ek olarak maaşlara 1.000 TL seyyanen artış da yansıtıldı.

Yapılan artış şu şekilde:

En düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükseldi.

En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 TL seviyesine çıktı.

Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek?

Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta, 1.000 TL seyyanen artış dahil olarak hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise ay başında maaşlarını eski tutarla aldı. Zam farklarının ise hükümetin açıklayacağı takvime göre ocak ayı içinde ayrı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Yeni zamla birlikte bazı meslek gruplarının maaşlarında da yükseliş oldu. Buna göre: Polis memuru maaşı yaklaşık 80 bin 847 TL Öğretmen maaşı 72 bin 519 TL (uzman öğretmen 80 bin 370 TL) Uzman doktor maaşı 149 bin 577 TL Hemşire maaşı 73 bin 246 TL Avukat maaşı yaklaşık 87 bin 189 TL seviyesine yükseldi.