Son Mühür - Küresel enerji piyasalarında Katar kaynaklı LNG ve petrol arzında yaşanan krizler, Türkiye’de tüketicinin enerji maliyetlerini artırmayı sürdürüyor. Savaşın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışların yüzde 75’e kadar olan kısmını Hazine’nin karşılamasına imkân tanıyan Eşel Mobil sistemi, yeni zam dalgasına karşı yeniden uygulamaya alındı. Ancak ham petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, pompa fiyatlarındaki artışın tamamen önüne geçilmesini engelledi.

Ne kadar zam gelecek?

Benzinde uygulanması gereken 2,18 TL’lik artışın 1,63 TL’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak. Bu düzenleme sonrası tüketiciye yansıyacak net zam 55 kuruş (0,55 TL) olacak.

Motorinde ise toplam 4,55 TL’lik artışın 3,41 TL’si ÖTV desteğiyle telafi edilecek. Böylece pompa fiyatına yansıyacak net artış 1,14 TL olarak uygulanacak.

Yeni zamlı fiyatlarla bir litre motorinin fiyatı şöyle olacak:

Ankara'da: 65,80 TL

İzmir'de: 66,07 TL

Antalya'da: 67,13 TL

Batman'da: 67,37 TL

Hakkari'de: 67,51 TL

6 Mart 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 63,53 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL

Motorin: 63,37 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 60,29 TL

Motorin: 64,65 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 60,58 TL

Motorin: 64,93 TL

LPG: 30,09 TL