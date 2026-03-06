Son Mühür- Antalya, sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre ilk deprem, sabah 08:35:23’te 4,5 büyüklüğünde kaydedildi. Bunu takiben, 09:48’de 3,6 ve 09:57’de 3,5 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha yaşandı.

Son olarak saat 09:57:21’de Akdeniz açıklarında, Kaş’a yaklaşık 146 kilometre uzaklıkta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 16,35 kilometre olarak ölçüldü. Depremler, bölge sakinlerinde kısa süreli tedirginlik yarattı, ancak can ve mal kaybı bildirilmedi.