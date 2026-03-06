Son Mühür- Antalya, sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre ilk deprem, sabah 08:35:23’te 4,5 büyüklüğünde kaydedildi. Bunu takiben, 09:48’de 3,6 ve 09:57’de 3,5 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha yaşandı.
Son olarak saat 09:57:21’de Akdeniz açıklarında, Kaş’a yaklaşık 146 kilometre uzaklıkta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 16,35 kilometre olarak ölçüldü. Depremler, bölge sakinlerinde kısa süreli tedirginlik yarattı, ancak can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ