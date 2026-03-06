ABD ve İsrail’in İran karşıtı bazı silahlı Kürt grupları sahaya sürebileceği yönündeki haberlerin gündemde olduğu bir dönemde, Tahran yönetimi Kürt örgütlere sert uyarılarda bulundu. İranlı yetkililer, provokatif eylemler gerçekleştiren grupların ağır bedellerle karşılaşacağını belirtti. Yapılan açıklamada, “Yanlış bir adım atarsanız tarihin çöplüğüne düşersiniz” ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki yeni cephe endişesi

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, bölgedeki yeni çatışma alanı ihtimallerini gündeme getirdi. Tahran yönetimi, özellikle Kürt silahlı grupların mevcut çatışma ortamını fırsata çevirerek İran’a karşı harekete geçme ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Yetkililer, bu tür adımların ciddi güvenlik riskleri yaratacağına dikkat çekti.