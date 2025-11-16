Son Mühür- Yetkililer, patlama sonrası bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Çevredeki binalarda da herhangi bir yapısal hasar tespit edilmediği belirtildi. Bölgenin güvenliği için gözlem ve incelemeler sürdürülüyor.

Duman ve kül için uyarı yapıldı

Yanardağdaki faaliyetin devam ettiği belirtilirken, duman ve kül taşınımının çevre eyaletleri etkileyebileceği ifade edildi. Meteoroloji birimi, rüzgarın yönüne bağlı olarak kül yayılımının artabileceğine dikkat çekerek bölge halkını tedbirli olmaya çağırdı.

Japonya’nın en aktif yanardağı

Sakurajima, ülkenin en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Güvenlik gerekçesiyle 2016’dan bu yana krater çevresine 2 kilometreden fazla yaklaşmak yasak. Sık sık yaşanan patlamalar nedeniyle bölge sürekli olarak izleniyor.

Tarihi büyük patlamanın izleri

Sakurajima’nın bulunduğu yarımada, geçmişte Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir ada konumundaydı. Ancak 1914’te meydana gelen büyük patlama sırasında lav akıntıları doğu kıyı hattını doldurarak adayı Osumi Yarımadası ile birleştirdi. Bu olay, Japonya tarihinin en büyük yanardağ patlamalarından biri olarak kayıtlara geçti.