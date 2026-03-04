İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hayata geçirilen Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Özgür Özel, kürsüde paylaştığı bir anekdotla dikkat çekti. Açılışa katılan CHP lideri, tesiste arıtılan suyun niteliğine ilişkin sorusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

“O suyun ilk bardağını sen içeceksin”

Tesisten çıkan suyun içme suyu standartlarında olduğunu belirten Özel, açılış öncesinde kaliteye dair bilgi istediğini söyledi. Bu sırada Aslan’a dönerek, “Dedim ki 'Hangi kalitede su?' Dedi ki 'İçme suyu kalitesinde.' O zaman dedim 'Başkanım İstanbulluya içme suyu kalitesinde su veriyorsak, o suyun ilk bardağını sen içeceksin'” ifadelerini kullandı.

“Ben orucum efendim”

Özel, Aslan’ın suyu içemeyeceğini belirtmesi üzerine yaşanan konuşmayı da katılımcılarla paylaştı. CHP lideri, “İçemem efendim dedi. 'İçemezsen olmaz bu iş' dedim. 'İçemem efendim' dedi. 'Ya sen içemiyorsan İstanbullu niye içiyor?' dedim. 'Ben orucum efendim' dedi. Nuri Aslan'la anlaştık. Şimdi buradan bir şişe su alacağız. Akşam iftarı onunla yapacak. Orucunu onunla açacak.” sözleriyle diyaloğu anlattı.

Dış politika ve ekonomi mesajları

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Özel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirdi. Bölgedeki çatışma riskinin Türkiye ekonomisine yansımaları olabileceğini belirten Özel, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarını artırabileceğini ifade etti.

Hükümete çağrıda bulunan Özel, olası fiyat artışlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturacağını savunarak geçmişte uygulanan “eşel mobil” sisteminin yeniden devreye alınmasını önerdi. Dün gece gündeme gelen ancak uygulanmayan akaryakıt zammını ise “doğru bir karar” olarak değerlendirdi.