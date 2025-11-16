Son Mühür- Almanya’dan tatil amacıyla geldikleri İstanbul’da zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet (6) ile Masal Böcek’in (3) ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Ailenin babası Servet Böcek’in (38) ise bilinci kapalı bir şekilde hastanede tedavi görmeye devam ettiği trajik olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın seyrine dair önemli bir bilgilendirme notu yayımladı. Buna göre, gözaltına alınan şüpheli sayısı 7’ye yükselirken, dosyayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldığı iddia edildi.

Ailenin gün gün yediği gıdalar belirlendi

Başsavcılık bilgilendirmesinde, hayatını kaybeden Çiğdem Böcek ile tedavisi sürerken yapılan görüşmeye dayanarak, ailenin kentte gezdiği yerler ve gün gün tükettiği gıdaların detaylı bir dökümüne yer verildi. Ailenin 9 Kasım 2025’te İstanbul’a geldiği ve otelde konaklamaya başladığı belirtildi.

Ailenin beyanlarına göre; 9 Kasım akşamı otel yakınında kebap ve makarna, 10 Kasım sabahı çorba ve poğaça, akşamı ise kıymalı pide ve sucuklu-kaşarlı pizza yedikleri tespit edildi. En kritik gün olarak işaret edilen 11 Kasım’da ise şu detaylar ortaya çıktı:

Sabah otelde poğaça/simit ile kahvaltı yapıldı.

Öğleden sonra Ortaköy Camii yakınındaki bir seyyar tezgâhtan midye yenildi.

Daha sonra Dereboyu Caddesi’ndeki bir restoranda çorba içildi, çocukların sucuk-ekmek, annenin tavuk tantuni, babanın ise kokoreç yediği (oğlu Kadir Muhammet’in kokoreçten sadece bir ısırık aldığı) belirlendi.

Son olarak Fatih’te bir dükkandan lokum alınıp hep birlikte tüketildi.

Çiğdem Böcek’in ifadelerinde, 12 Kasım gecesi 01:00 sıralarında mide bulantısıyla uyandıkları, hastaneye gittikleri ancak çocuklara Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne yönlendirildikleri, burada probiyotik dışında bir tedavi uygulanmadığı bilgisi yer aldı. Aile, 13 Kasım gecesi tekrar rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesinde iki odak: Gıda ve otel ilaçlaması

Soruşturmada zehirlenme ihtimaline karşı iki ana kaynağa odaklanıldı: Tüketilen gıdalar ve otelde yapılan ilaçlama.

Gıda Numuneleri: Başsavcılık bilgilendirmesine göre, ölü ve mağdurların yedikleri ürünlerden numuneler alınarak İlçe Tarım ekipleri tarafından incelemeye gönderildi. Ayrıca ailenin 11 Kasım'da kola, fanta ve çay tükettiği işyeri sahibi de gözaltına alındı.

Otel ve ilaçlama: Olay sonrası otelde kalan iki kişinin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlükleri otele sevk edildi. Yapılan araştırmada, otelde 11 Kasım akşamı saat 17:00 civarında bir ilaçlama şirketi tarafından uygulama yapıldığı tespit edildi. Bu durum üzerine otel sahibi, ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan personel de gözaltına alındı. AFAD tarafından yapılan ilk ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi. Fakat saatler sonra otel tahliye edildi ve ardından mühürlendi.

Gözaltındakilerin suç kayıtları dikkat çekiyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin büyük çoğunluğunun emniyet kayıtlarının bulunması dikkat çekti. Başsavcılık notunda yer alan kayıtlara göre:

Seyyar Midyeci (Y.D): 5’i dolandırıcılık olmak üzere toplam 11 kaydı var.

Kokoreççi İşletme Sahibi (E.E): 2 kaydı (kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme) var.

Otel Sahibi (H.O): 2 kaydı (kasten yaralama, yararlanma) var.

İlaçlama Şirketi Sahibi (S.K): 3 kaydı (nitelikli dolandırıcılık, taksirle yaralama) var.

Lokumcu Sahibi (F.T): 1 taksirle yaralama kaydı var.

Kafe Sahibi (F.M.O) ve İlaçlama İşçisi (D.C)’nin ise emniyet kaydı bulunmuyor.

Soruşturmada tanık sıfatıyla altı kişinin ifadesine başvurulduğu ve bu tanıkların emniyette suç kaydının olmadığı da not edildi.

Kesin ölüm nedeni adli tıp raporunda bekleniyor

Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen anne ve çocukların cesetleri üzerinde yapılan ilk incelemelerde kesin ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Vefat nedenine ilişkin kesin raporun toksikolojik ve detaylı tetkikler sonucunda ortaya çıkması bekleniyor. Toplam 7 şüpheli hakkındaki işlemlerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülmekte olduğu belirtildi.