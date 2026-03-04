Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından takip edildiği belirtildi.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir."

Hatay Dörtyol’da mühimmat parçası bulundu

Bakanlık, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan mühimmat parçasına ilişkin de açıklama yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu parçanın hava savunma sistemine ait olduğu tespit edildi.

MSB açıklamasında konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir."

Türkiye’den güvenlik mesajı

Bakanlık, Türkiye’nin hava sahası ve topraklarının korunması konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Açıklamada, ülkenin güvenliği için gerekli tüm adımların tereddütsüz atılacağı belirtildi.

MSB açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir.

Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran’dan açıklama

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.

Duran, Türkiye hava sahasına yönelen füze ile ilgili sürecin devlet kurumları tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır."

“Kurumlarımız süreci anlık takip etti”

Duran, güvenlik birimlerinin olay anından itibaren koordineli şekilde hareket ettiğini vurguladı. "Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir.

Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır.

Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir."

“Gerilimi artıracak adımlardan kaçınılmalı”

Bölgedeki gerilimin tırmanmaması gerektiğine dikkat çeken Duran, taraflara itidal çağrısında bulundu. "Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

Medya ve sosyal medya için uyarı

Duran, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda medya kuruluşlarına ve sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulundu.

"Bu süreçte medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini; teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz.

Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir."

“Türkiye barış için diplomasi yürütüyor”

Açıklamasında Türkiye’nin bölgede barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir."

“Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başında”

Duran, Türkiye’nin bölgesel barış için sorumluluk almaya devam edeceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır.

Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."