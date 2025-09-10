İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül sabahı yaşanan saldırıda 2 polis şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı. Saat 08.30 sıralarında, 16 yaşındaki E.B., Salih İşgören Polis Merkezi önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olay sırasında nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir silahını alarak müdahalede bulunmuştu. Kısa süreli çatışmada Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralanırken, E.B. polis ekipleri tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Şehitler ve yaralılar

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı saldırgan E.B. de Alsancak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın ailesi ve bağlantılı olduğu değerlendirilen 27 kişi, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin adliyeye sevki

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamının saldırgan E.B.’nin akranları olduğu, sorgularda olay hakkında kendilerine bilgi verilip verilmediğinin sorulduğu öğrenildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerin tamamı serbest bırakılırken, diğer gözaltı işlemleri devam ediyor.