Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) 70. yıl kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, EÜ İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu’nun koordinatörlüğünde “İzmir’in Kurtuluşu” adlı sergi Edebiyat Fakültesi Fuaye Alanı’nda açıldı. Açılışa Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Fedakar, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yasin Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu ile akademik ve idari personel katıldı.

Yirminci yüzyılın ortalarına uzanan kareler

Sergide, İzmir’in Cumhuriyet’in ilk yıllarından 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan fotoğrafları sanatseverlerle buluştu. Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, İzmir’in işgale karşı ilk direnişin başladığı ve kurtuluş günüyle birlikte bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı şehir olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetle yeniden inşa edilen şehir

Pullukçuoğlu Yapucu, “Milli Mücadele döneminde İzmir, büyük yangın nedeniyle tarihi dokusunu kaybetti. Cumhuriyet ile birlikte şehir adeta yeniden ve modern bir kent olarak inşa edildi. Sergimizde eski fotoğraflarla İzmir’in kurtuluşunu ve Cumhuriyet dönemindeki yeniden doğuş coşkusunu yansıtmayı amaçladık” dedi.

Geleceğe dönük çalışmalar

Sergideki fotoğrafların EÜ İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Zühal Özel Sağlamtimur tarafından hazırlandığını belirten Pullukçuoğlu Yapucu, ilerleyen dönemde bu kareleri günümüz görüntüleriyle karşılaştırmalı bir çalışma olarak sunmayı planladıklarını ifade etti.