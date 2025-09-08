Son Mühür - İzmir’in Balçova ilçesinde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirildi.

16 yaşındaki E.B., yanında getirdiği uzun namlulu silahla polis merkezine ateş açtı. Olayın ardından polis, ilçedeki farklı noktalara yerleştirilen özel ekiplerle saldırganı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

Şehitler ve yaralılar

Saldırı sonucu iki polis memuru şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerine sevk edilerek yaralılara müdahale etti.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuştur. Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır, Polis Memurumuz Murat Dağlı ise hafif yaralanmıştır.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Soruşturma sürmektedir ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis merkezine yapılan saldırının detayları ve saldırganın motivasyonu araştırılıyor.