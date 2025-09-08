Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, suyun yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında dönüşümlü su kesintilerinin başlayacağını duyurmuştu. Yetkililer, vatandaşların suyu tasarruflu kullanmasını istemişti. İşte 08.09.2025 Pazartesi tarihli su kesintisi tavkimi...

08 Eylül 2025 tarihli kesinti listesi

Bornova: Çamkule, Altındağ, Merkez, Gazi Osman Paşa’nın bazı bölgeleri

Buca: Ufuk ve Çamlık mahalleleri

Balçova: İnciraltı ve Teleferik mahalleleri

Narlıdere: Limanreis ve Yenikale mahalleleri

Güzelbahçe: Maltepe, Siteler ve Yalı mahalleleri

Arıza ve bakım kaynaklı ilçelere göre kesinti saatleri

İzmir genelinde bazı bölgelerde, İZSU kaynaklı planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanacak. Yetkililer, yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü yaşanabileceğini belirtti.

Bergama: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk ve Zafer mahallelerinde 08.09.2025 tarihinde 00:45-03:45 saatleri arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi olacak. Kesinti, yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı basınç düşüklüğü nedeniyle uygulanacak.

Bornova:

İnönü Mahallesi’nde 08.09.2025 saat 09:25-10:25 arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesinti, 810 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapalı olmasından kaynaklanıyor.

Altındağ ve Merkez Mahalleleri’nde 08.09.2025 saat 09:20-12:20 arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti olacak. Ana boru arızası nedeniyle 4580 Sokak No.21 önünde su verilemeyecek.

Gazi Osman Paşa ve Tuna Mahalleleri’nde 08.09.2025 saat 09:10-12:10 arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti uygulanacak. 5425 Sokak içindeki ana boru arızası nedeniyle su verilemiyor.

Foça: Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri’nde 08.09.2025 saat 10:00-13:00 arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanacak. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanıyor.

Güzelbahçe: Kahramandere ve Mustafa Kemal Paşa Mahalleleri’nde 08.09.2025 saat 10:25-12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak. Branşman arızası nedeniyle Kahramandere 516 Sokak No.38 önünde su verilemiyor.

Karabağlar: Basın Sitesi, Refet Bele, Tahsin Yazıcı ve Vatan Mahalleleri’nde 08.09.2025 saat 09:05-11:05 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi uygulanacak. Kesinti, bölge sayaç bakımı nedeniyle Faruk Akar Karasu Cad. No.27 önünde gerçekleşecek.

Menemen: Atatürk Mahallesi’nde 07.09.2025 saat 21:05’ten 08.09.2025 saat 08:00’e kadar yaklaşık 11 saat sürecek kesinti, depo seviyesinden dolayı uygulanacak.

Ödemiş: Karadoğan, Karakova, Kayaköy ve Seyrekli Mahalleleri’nde 08.09.2025 saat 09:00-17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacak. Kesinti, GDZ EDAŞ bakım onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak.