Balıkesir depremlerle sallanmaya devam ediyor. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem; başta İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli olmak üzere pek çok il ve ilçeden de hissedildi. Korkutan depremin ardından herhangi bir yıkım olup olmadığı ise bilinmiyor.

AFAD'dan ilk veriler geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) korkutan ve şiddetli olan depremle ilgili olarak son dakika verilerini paylaştı. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklandı. Depremin meydana geldiği derinlik ise 5.99 KM olarak ölçüldü. Saat 22.48 sıralarında meydana gelen deprem, başta Balıkesir olmak üzere pek çok il ve ilçede de büyük panik yarattı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler:

Art arda deprem oldu!

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem de meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. İlk olarak 3.8 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana gelirken, devamında ise 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Ardından saat 22.50 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cemil Tugay'dan ilk açıklama!

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de güçlü bir şekilde hissedilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi. Tugay açıklamasında, "

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz, hiçbir şehrimizden kötü bir haber almamayı umuyoruz. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.