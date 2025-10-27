TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulundu” açıklaması sonrası başlatılan soruşturma derinleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporları, HTS kayıtları ve bahis sitesi verilerinin incelendiğini, sürecin “lekelenmeme hakkı” gözetilerek yürütüldüğünü duyurdu.

Soruşturma çok yönlü ilerliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025’te yaptığı açıklamanın ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Savcılık, “Türk futbolunun sağlıklı işleyişi için titizlikle yürütülen soruşturma” kapsamında, hakemler, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin de dahil olabileceği olası bağlantıların incelendiğini belirtti.

MASAK, HTS ve bahis kayıtları inceleniyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları, yurtiçi ve yurtdışı bahis sitelerinin abonelik bilgileri ve oynanan bahis işlemlerine dair verilerin incelendiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“En az beş yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi zaman almakta ve yoğun bir mesai gerektirmektedir. Gerçek şüpheliler bu analizlerin sonucunda belirlenecektir.”

“Lekelenmeme hakkı” vurgusu

Başsavcılık, soruşturmanın kapsamı gereği binlerce ismin dosyada yer alabileceğini belirterek, “lekelenmeme hakkının” titizlikle gözetildiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz futbol liglerinde yer alan amatörden profesyonele tüm unsurlar bir bütünün parçasıdır. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, gerçek şüphelilerin tespiti için kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Kamuoyunu yanıltacak açıklamalara itibar edilmemelidir.”

Soruşturma, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu kapsamında yürütülüyor. Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda “bahis oynama, teşvik, örgütlü suç ve yolsuzluk” gibi farklı başlıklarda suç unsurlarının araştırıldığını bildirdi.

“Türk futbolunun itibarı korunacak”

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın amacının Türk futbolunun güvenilirliğini korumak olduğunu belirtti.

“Soruşturma, Türk futbolunun hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha sağlıklı ve şeffaf ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm deliller eksiksiz ve hassasiyetle toplanmaktadır.”

Dikkat çeken iddia!

Türkiye gündemini derinden sarsan bahis skandalında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Murat Ağırel, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabına üyeliği olduğunun tespit edildiğini iddia etti. Ağırel, "Az önce yetkililere sordum, MHK başkanı da bahis sitesi üyesiymiş. Az önce ekran görüntülerini gönderdiler. Ben de bunu federasyon yetkililerine gönderdim, 'doğru mu?' diye. Doğru gibi gözüküyor..." ifadelerini kullandı.