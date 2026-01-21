ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dünya kamuoyunun gündemini Grönland konusu oluşturmuş durumdayken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ise merakla takip ediliyor. Konuyla ilgili olarak Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi. Truth Social hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim görüşme sonucu Grönland konusunda geleceğe yönelik bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim son derece verimli bir toplantıya dayanarak, Grönland ve hatta tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş durumdayız. Bu çözüm hayata geçirildiği takdirde, ABD ve tüm NATO ülkeleri için çok iyi bir sonuç olacağı kesin. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri uygulamaya koymayacağım. Grönland ile bağlantılı olarak ‘Altın Kubbe’ konusu hakkında ek görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi aktarılacak. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer isimler müzakerelerden sorumlu isimler olacak. Kendileri doğrudan bana rapor aktaracak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum!"

"Herkesin mutlu olduğu bir anlaşma!"

Ayrıca Trump bir basın mensubunun kendisine yöneltmiş olduğu Grönland anlaşmasıyla ilgili olarak ise, "Grönland anlaşması herkesin mutlu olduğu, uzun süreli bir anlaşma." dedi.