Son Mühür/Merve Turan- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kahramanmaraş ziyaretinde dile getirdiği yol eleştirisi, siyasi polemiğe neden oldu. Özel, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un “Maraş’a gelin, arabayla bir gün gezin, böbrek taşı kalmaz” sözlerini hatırlatarak, kentteki yol durumuna ilişkin eleştirisini esprili bir dille kamuoyuyla paylaştı.

“Böbrek taşı değil, böbrek düşer”

Özgür Özel, Kahramanmaraş’ta araçla yaptığı gezinin ardından, “Daha yarım gün oldu… Vallahi böbrek taşı değil, böbrek düşmezse iyi” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Çankırı: "İzmir’in yolları sabır taşı çatlatıyor"

Özel’in açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çankırı, Özel’e hitaben, “Ben abartmadan söyleyeyim Sayın Özgür Özel; Maraş’ın yolları böbrek düşürüyorsa, İzmir’in yolları sabır taşı çatlatıyor. Hangisi daha tıbbi bir başarı, tartışılır” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Alsancak yolları yer aldı

Bölünmez Çankırı’nın paylaşımında yer alan videoda, İzmir’in Alsancak semtinde son dönemde sıkça tartışma konusu olan çukurlu ve su birikintileriyle dolu yolların görüntülerine yer verildi.