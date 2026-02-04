Son Mühür/ Beste Temel- Torbalı, eğitimci Burak Akkol’un vizyoner girişimleriyle tiyatro dünyasının en seçkin eserlerinden biri olan “Aşk Listesi”ne kapılarını açtı. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde “Yılın Komedi Yapımı” unvanına layık görülen bu prestijli oyun, Torbalı Ticaret Odası Konferans Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Kentin sosyal yaşamına taze bir soluk getiren gösterim, yüksek enerjisi ve profesyonel prodüksiyonuyla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yıldızlar geçidi: Usta kadrodan dev performans

Rejisörlüğünü usta isim Serkan Üstüner’in üstlendiği yapımda; Türk tiyatrosunun sevilen simaları Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi aynı sahneyi paylaştı. Oyuncuların sergilediği yüksek sahne enerjisi ve kusursuz zamanlama, izleyicilerden tam not almayı başardı. Kapalı gişe oynanan ve biletleri günler öncesinden tükenen gösterimde, salonu hınca hınç dolduran tiyatro tutkunları oyunun her anını büyük bir ilgiyle takip etti. Gecenin sonunda sahneye yansıyan bu profesyonel emek, izleyicilerin dakikalarca süren ayakta alkışlarıyla ödüllendirildi.

Mizahın ve düşüncenin sinerjisi

Sıcak atmosferi ve zekice kurgulanan diyaloglarıyla fark yaratan “Aşk Listesi”, izleyicileri sadece kahkahaya boğmakla kalmadı; aynı zamanda modern dönem insan ilişkileri ve bitmek bilmeyen beklentiler üzerine derin sorgulamalar yaptırdı. Tempolu anlatımıyla bir an olsun düşmeyen ritmi, Torbalı’da adeta bir sanat rüzgârı estirdi. Hem güldüren hem de toplumsal rolleri ince bir ironiyle eleştiren eser, ilçenin kültürel hafızasında yer edecek bir yapım olarak kayda geçti.

Burak Akkol: "Torbalı’yı kültürün marka ilçesi yapacağız"

Oyunun bitimiyle birlikte sahneye gelerek sanatçıları tebrik eden eğitimci Burak Akkol, oyunculara çiçek, plaket ve anlamlı bir hediye olan Atatürk portresini takdim etti. Konuşmasında sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Akkol, Torbalı’nın her daim sanatın ve sanatçının kalesi olduğunu dile getirdi. Akkol, “Bizi bu akşam hem düşündüren hem de neşelendiren değerli oyuncularımıza ve yönetmenimize şükranlarımı sunuyorum. Vizyonumuz, Torbalı’yı eğitimde olduğu kadar kültür ve sanat alanında da İzmir’in parlayan yıldızı ve gerçek bir marka ilçe haline getirmektir,” dedi.

Sanatın paydaşlarına teşekkür ve gelecek vizyonu

Organizasyonun başarısında büyük emeği olan destekçileri de unutmayan Burak Akkol; Radikal Eğitim Kurumları, Maya Çocuk Torbalı, Sedat İlgi Petrol, Park Metropol, Prodiş, Beauty Works, Alsancak Unlu Mamulleri, Koyuncuoğlu Sigorta, Ay Yapı, Altekma ve Poetika Yapım’a özel olarak teşekkürlerini iletti. Katılım gösteren tüm hemşehrilerine şükranlarını sunan Akkol, “Yepyeni bir Torbalı inşa ederken daha modern ve büyük salonlarda, çok daha kapsamlı sanatsal etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz,” sözleriyle ilçenin gelecek dönemdeki sanatsal projelerinin sinyalini verdi.