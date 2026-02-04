Son Mühür/ Seçil Ünlü - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ana hizmet binasının girişinde belediye çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek güne başladı. Mesai arkadaşlarına iyi çalışmalar dileyen Ünsal, belediyeye gelen Karşıyakalılarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Karşıyaka’ya hizmet yolunda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen Başkan Ünsal, kurum içi disiplinin önemine dikkat çekti. Erken saatlerde personeli karşılayan Ünsal, görevlerin sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesini istedi. Vatandaşları da bizzat karşılayan Ünsal, ekip olarak Karşıyaka’ya özveriyle hizmet edildiğini ifade etti.

“Özverili personelimiz en büyük gücümüz”

Başkan Ünsal, Karşıyaka Belediyesi’nin en büyük gücünün aynı amaç etrafında kenetlenen çalışma arkadaşları olduğunu belirtti. Belediyeye gelen her vatandaşın kendini değerli hissetmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Ünsal, personelin bu bilinçle görev yapmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Disiplin ve sorumluluk ön planda

Mesai giriş ve çıkışlarının disiplin altında tutulduğunu belirten Ünsal, personelin büyük çoğunluğunun sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi. Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyakalıların büyük bir aile olduğunu vurgulayan Ünsal, daha yaşanabilir bir kent için birlik içinde çalışmaya devam edileceğini dile getirdi.