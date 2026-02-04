Orta sahada Olaitan’ın Beşiktaş’a transferi ve Brezilyalı oyuncu Rhaldney’in Portekiz temsilcisi Alverca’ya kiralanmasının ardından kadroda eksiklik yaşayan Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov’un raporu doğrultusunda önemli bir hamle yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Stoilov’un daha önce çalıştırdığı Levski Sofya’dan tanıdığı 24 yaşındaki Krastev’le anlaşmaya vardı.

Bonservisi Lommel SK’da, sezon sonuna kadar Göztepe’de

İngiltere Championship ekiplerinden Oxford United’da forma giyen Filip Krastev’in bonservisinin Belçika temsilcisi Lommel SK’da bulunduğu öğrenildi. Bulgar oyuncunun, ilk etapta sezon sonuna kadar Göztepe kadrosuna dahil edileceği ifade edildi.

Bulgaristan A Milli Takımı’nda da görev alan Krastev, 2021-2022 sezonunda Stoilov yönetimindeki Levski Sofya ile Bulgaristan Kupası sevinci yaşamıştı.

Stoilov döneminde bir ilk

Filip Krastev’in transferiyle birlikte Stanimir Stoilov, Göztepe’de görev yaptığı 3 sezon boyunca ilk kez bir Bulgar futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.

Sarı-kırmızılıların ayrıca, Türkiye’de daha önce Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum FK formaları giyen 24 yaşındaki Ganalı orta saha Musah Mohammed’le de sözleşme imzalaması bekleniyor.

Olaitan’dan 6 ayda 5 milyon Euro gelir

Göztepe, son yıllarda oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle dikkat çekiyor. Sport Republic yönetiminde daha önce Romulo’yu Almanya’nın RB Leipzig kulübüne 20+5 milyon Euro bedelle satarak rekor kıran İzmir temsilcisi, Olaitan’dan da kısa sürede ciddi bir kazanç sağladı.

Sezon başında Fransa ekibi Grenoble’dan 850 bin Euro’ya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, ligde 17 maçta gösterdiği performansın ardından 5+1 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a imza attı.

Ayrılığın perde arkası

Olaitan’ın Avrupa yarışındaki bir rakibe satılması, taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti. Ancak kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Beninli futbolcunun sakatlığı devam ederken milli takıma gitmesi teknik heyeti rahatsız etti.

Ayrıca Olaitan’ın disiplinsiz tavırları ve bazı takım arkadaşlarıyla yaşadığı uyum sorunları nedeniyle teknik direktör Stoilov’un transfere onay verdiği öğrenildi.

Göztepe satışta seçici davrandı

Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Almanya ve Fransa’dan teklifler alan Dennis, Juan, Taha ve Arda Okan’ı ise talep edilen bonservis bedelleri karşılanmadığı için kadroda tuttu. Göztepe yönetimi, doğru rakamlar oluşmadan oyuncu satışına sıcak bakmadı.