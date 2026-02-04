Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, yaklaşan Ramazan ayının çarşı esnafı açısından beklenen hareketliliği yaratmadığını söyledi. Alışverişte gözle görülür bir durgunluk yaşandığını dile getiren Girgin, vatandaşların alım gücündeki ciddi düşüşe dikkat çekti.

Semih Girgin: Kemeraltı esnafı ciddi kan kaybetti

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bir süredir ciddi anlamda kan kaybettiğinin altını çizen ve uzun zamandır ekonomik olarak sakin olduğunu aktaran Semih Girgin, Ocak ve Şubat aylarının esnafın en zor aylarından olduğunu belirterek, “Kemeraltı bir süredir ciddi kan kaybetti ve uzun zamandır sakin.

Bu insanların cebindeki paranın artık çarşıya yetmemesinden kaynaklanıyor. Biz kısmen yağmurlardan çok etkilenen bir kentiz, yağışlar berekettir bu konuda hiçbir şey diyemez ancak esnafın en zor aylarından biridir Ocak ve Şubat. Yılbaşı zamların geldiği, kira artışlarının olduğu aylardır. Bunların ceremesini biz iş yapmayarak çekiyoruz.” diye konuştu.

“Ramazan’da bir hareket beklemiyoruz”

Son olarak, esnaf olarak Ramazan ayında hareket beklemediklerini vurgulayan Başkan Girgin, esnafın hayallerini yaz aylarına ertelediğini kaydederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Birde kışın koşulları üç gün sıcak, üç gün soğuğa dönünce insanlar ne alacağını da şaşırdı.

Ayrıca gıda ürünleri açısından da artık ne yazık ki ucuz değiliz, bu bizim çarşımızı da biraz sakinleştirdi. Ben saat üçlerde esnafın siftah yaptığını görüyorum bu bizim için ciddi bir durağanlığın sebebidir. Biz şu an hayallerimizi yaz aylarına ertelemiş durumdayız. Ramazan’da bir hareket beklemiyoruz. Ramazan Bayramı’na doğru hareket olmasını istiyoruz beklentimiz bu yöndedir.”