İzmir'in popüler tatil destinasyonu Çeşme ilçesi, bu sabah erken saatlerde üzücü bir trafik kazasıyla sarsıldı. Çeşme-İzmir Otoyolu'nun Alaçatı yol ayrımı yakınlarında meydana gelen motosiklet kazasında, bir genç yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ve bir yolcu daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan motosiklet yola savruldu

Kaza, 16 yaşındaki M.C.N.'nin kullandığı motosikletin seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan motosiklet, hızla savrularak otoyol üzerine düştü. Motosiklette sürücü M.C.N. ile birlikte yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki A.Y. ve 19 yaşındaki S.U. da savrulmanın etkisiyle ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, üç yaralı da hızla ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere nakledildi. Yaralıların durumunun ciddiyeti, ekiplerin titiz çalışmasını gerektirdi.

Doktorların çabası yetmedi, bir can kaybı yaşandı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki S.U., doktorların yoğun ve uzun süren tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı haber, S.U.'nun ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu. Kazada yaralanan sürücü M.C.N. ve yolcu A.Y.'nin ise hastanelerde devam eden tedavilerinin sürdüğü ve hayati durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi. Kazanın tam olarak hangi şartlarda gerçekleştiğini aydınlatmak ve sorumluları tespit etmek amacıyla jandarma ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.