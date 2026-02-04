Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, 4 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Ödemiş ilçesine geldi. İlçe girişinde çiftçiler tarafından traktör konvoyu ile karşılanan Solakoğlu, ardından Ödemiş Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Çiftçi Buluşması” programına katıldı.

Etkinliğe katılanlar arasında Solakoğlu ‘nun yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Seferihisar Belediye Başkanı, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu ve çok sayıda ilçe başkanı, çiftçiler katıldı.

Turan: talebimiz alıcıyı daha fazla kentimize getirmek

Süt alıcısının Ödemiş’e gelmesi yönünde talep olduğunu dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Ya çitçiye saygı duyarsınız ya da bedelini ödersiniz. Biz CHP’li olarak topraktan, üretimden yanayız. Geldiğimiz yerin sorunlarını en iyi bilenlerdenim. Her yıl çeşitli erlerde çözüm arıyoruz ama çözüm ararken sorunlarımız çoğalıyor. Bizler toplumun temelini oluşturan çiftçileriz. Biz üretmezsek şehirde tüketilecek yiyecek nereden gelecek. Biz zarar etmeye başladık. Hayvancılık yüzde 2,5’larda. Çiftçi kazanmadığı için kredilerin faizlerini de ödeyemez durumda. SGK’ye borcun varsa kredi vermeyeceğiz denildi. Zaten biz çiftçi olarak hiçbir zaman kredimizi ödemedik ki. Bugün çekiyoruz yarın ödüyoruz. Ödemişimizin sıkıntılarından bir tanesi de günde bin 600 ton süt üretimimizden geliyor. Biz Ödemiş olarak ülkemizde üretilen sütün yüzde 36’sını üretiyor. Çiftçilik artık hayvancılığa bağlı kentiz. En büyük sıkıntımız ise biz çıkmaz sokak diye tabir edilen yerdeyiz. Çok geniş bir coğrafyadayız. Üretilecek olduğumuz topraklar çok fazla. Günde bin 600 ton değişik yollarla kentimizin dışına çıkıyor. 45 ton ağırlığındaki süt kamyonu her gün mesafe kat ediyor. Süt çıktığında en kısa sürede işletmeye ulaştırılması gereken üründür. Bizim talebimiz alıcıyı daha fazla kentimize getirmek” dedi.

“Derelerdeki suyumuz Beydağ Barajına tedarik edilecek”

Beydağ barajı için yeni proje olduğunu söyleyen Turan, “230 bin büyük baş hayvanımız var. Ödemiş bölgesine su tedarik eden 2 tane barajımız var. Biz oradaki 22 milyon ton suyun 5 milyon tonunu sulamaya verebiliyoruz. Dereye giden su 16, milyon ton bu sudan faydalanamıyoruz. Dereye gitmesi yerine Beydağ barajına gitmesi yönünde DSİ ile görüştük ve ileri zamanlarda bu proje hayata geçecek. Desteklenmesi gerekenlerden bir tanesi de mera hayvancılığı” dedi.

Güç: Akıl veren değil akıl alan olacağız

Konuşmasında iktidarın hedef alan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Çiftçi, köylü milletin efendisidir. Gurur duyuyoruz. Biz bu kültürü Ata’mızdan aldık. Bugün burada siyaset konuşmak için değil yaşanan gerçeği konuşmak için buradayız. Bu bölgenin insanı lafı dolandırmaz. Ne yaşıyorsa onu söyler. Mazotu koyarken ne düşündüğünüzü, ay sonu geldiğinde cebinizin dolmadığını da biliyoruz. Süt fiyatları kağıt üstünde 22 TL ama gerçekte 16 liradan alım var. Devletin belirlediği 22 TL yetiyor mu, yetmiyor. Mazot, elektrik fiyatları artıyor. Sonra da üretici borçlanıyor. Umut sizin emeklerinizde ama bu kalkınma saray odalarında akıl vererek olmaz. Sizlerle, sizin bilgilerinizle olur. Biz buradayız hep burada olacağız. Hayvancılığın, çitçinin içinde olacağız. Üreticinin arasındayız olmaya devam edeceğiz. Akıl veren değil akıl alan olacağız. Nitelikli kadrolarımızla sürekli çözüm üretiyoruz. Bizim siyasetimiz aşağıyı dinleyenle. İktidar olduğumuz gün daha fazla çalışacağız. Daha mutlu, huzurlu yaşanabilir ülke için yol yürüyeceğiz. Bu topraklar üretirse kazanırız. Bu kalkınmayı sizlerle birlikte gerçekleştirmeye hazırız” diye konuştu.