Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan M.S.’yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Saklandığı adres tespit edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Cumhuriyet Mahallesi’nde bir adreste saklandığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adres çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.S., gözaltına alındı. Operasyonun herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı öğrenildi.

Adli makamlara sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adli makamlara sevk edildi. M.S.’nin cezaevine teslim edilmesi için yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.