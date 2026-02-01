Son Mühür/ Merve Turan - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İzmir genelinde etkisini artıran yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahaya çıktı. Olası su baskınları, deniz kaynaklı birikintiler ve ulaşım aksamalarının önüne geçmek amacıyla özellikle denizle ilişkili bölgelerde kontroller sıklaştırıldı. Bostanlı, Pasaport ve Alsancak Kordon çevresi yakından izlenirken, ekipler sahada eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirdi.

Deniz kotu yükseldi, ekipler sahada

İZSU ekipleri, Kordon bölgesinde deniz kotunun yükselmesi nedeniyle yolda biriken suların denize deşarj edilememesi riskine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Deniz seviyesi normale dönene kadar ekiplerin sahada görev yapmaya devam edeceği bildirildi.

Su birikintilerine anında müdahale

Yağışın etkisini artırdığı saatlerde Bostanlı ve Pasaport’ta su tahliyesi, drenaj kontrolü ve çevresel güvenlik çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü. Mazgal ve ızgaralar kontrol edilerek gerekli noktalarda temizlik ve açma çalışmaları yapıldı. Taşkın ve su birikintilerinin ulaşımı ve yaya güvenliğini olumsuz etkilememesi için ekipler sahada hazır bekletildi.

Kordon’da gel-git benzeri dalgalanma

Kuvvetli rüzgâr ve meteorolojik koşulların etkisiyle Alsancak Kordon’da deniz seviyesinde olağan dışı yükselme ve çekilme yaşandı. Gel-git benzeri dalgalanma sonucu sahil bandında oluşan geçici su birikintilerine vidanjörler ve mobil tahliye araçlarıyla müdahale edildi. Yaya alanları ve kaldırımlarda biriken deniz suyu kontrollü şekilde tahliye edilirken, rögar ve ızgaralar da kontrol edilerek altyapı sistemlerinin sağlıklı çalışması sağlandı.

Alsancak’ta 250 milyon liralık yatırım sürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Alsancak bölgesinde deniz yükselmesi ve aşırı yağışlardan kaynaklanan taşkınları önlemek amacıyla 250 milyon liralık altyapı yatırımını sürdürüyor. Bu kapsamda Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde 1 kilometre atık su hattı, 6 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 terfi merkezinin yapımı devam ediyor. Bölgedeki elektrik hatlarının yenilenme çalışmalarının tamamlanmasının ardından genel asfaltlama çalışmasının da yapılacağı belirtildi.

Kriz masasında anlık veri takibi

Deniz seviyesindeki dalgalanmanın etkisi azalana kadar Alsancak Kordon’da çalışmalarını sürdüren ekipler, kent genelindeki kritik noktaları da kriz masası koordinasyonunda anlık veriler doğrultusunda izliyor. Yetkililer, benzer hava koşullarında sahil kesimlerinde kısa süreli su birikintilerinin yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların olası olumsuzlukları 153 Çözüm Merkezi ve 185 İZSU Çağrı Merkezi üzerinden bildirmelerini istedi.