Son Mühür- CHP'nin İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'da Ercan Tatı'yla başlayan, Levent Piriştina ve Erhan Kılıç'la devam eden iktidarında koltuk, 31 Mart seçimlerinden bu yana Görkem Duman'a emanet.

Uzun süre mali krizle boğuşan ve emekçilerin sık sık alacakları ödenmediği için eylem yaptığı Buca'nın adı İzmir'le sınırlı kalmamış özellikle işçilerin iş bıraktığı gün Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kız arkadaşı ünlü türkücü Sevcan Orhan'la Phuket gezisi Türkiye'nin gündemi olmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hemen hemen her konuşmasında göndermede bulunduğu Phuket gezisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın başını mı yakacak? sorusunun konuşulduğu ve Görkem Duman'ın istifaya zorlanacağı iddialarının gündeme geldiği sürece nokta koyan açıklama CHP Genel Merkezi'nden geldi.

Pazar akşamı saat 19.00'da toplanan MYK sonrası Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e özel açıklamalarda bulundu.



Görkem Duman'ın görevinden istifaya zorlanacağı iddialarını yalanlayan Aytekin, ''Görkem Duman'la ilgili böyle bir alınmış karar yok. Gündemimizde böyle bir konu yok'' mesajı verdi.



Çağdaş Kaya için ne dedi?



CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya için Genel Merkez'de düğmeye basıldığına dair iddiaları da yanıtlayan Ensar Aytekin, o konuyla ilgili açıklama yapacak adresin CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç olduğunu söyleyerek görevden alınma iddialarına açık kapı bıraktı.



CHP kulislerinden yansıyan bilgilere özellikle Çağdaş Kaya'nın kısa bir süre azmettirici olduğu iddiasıyla ilgili gözaltına alınmasının CHP Genel Merkezi'nde bardağı taşıran damla olduğu ve CHP lideri Özgür Özel'e Çağdaş Kaya aleyhinde iddiaların olduğu dosyaların iletildiği de gelen bilgiler arasında.



4 ilçe başkanı için düğmeye basıldı mı?



Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İzmir'de CHP'li dört ilçe başkanının daha istifalarının isteneceği istifa etmezlerse de görevden alınacaklarına dair iddiaları ise yalanladı.