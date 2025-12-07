Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İzmir'de oynanması planlanan Göztepe ile Beşiktaş arasındaki voleybol derbisi, müsabaka öncesinde ve sırasında yaşanan olaylar nedeniyle gölgelendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu çevresinde karşılaşan iki takımın taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı. Taş, şişe ve patlayıcı maddelerin havada uçuştuğu arbedede, polis ekiplerinin zamanında müdahalesi olayların daha fazla büyümesini engelledi. Yaşanan bu gerginlikte, bazı taraftarların hafif şekilde yaralandığı rapor edildi.

Maç Başladı, ancak gerilim tırmanmaya devam etti

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte salondaki gergin atmosfer yeniden yükselişe geçti. Göztepe ve Beşiktaş taraftarları, karşılıklı olarak hakaret içeren tezahüratlara başladı. Yapılan uyarı anonslarına rağmen olaylar durulmadı ve tribünlerden sahaya yeniden yabancı maddeler atılmaya başlandı.

Bu durum üzerine maçın hakemleri ve voleybolcular, ilk sette durum 8-9 iken güvenlik endişesiyle oyunu durdurarak soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

Emniyet kararını verdi: Müsabaka seyircisiz oynanacak

Voleybolcuların kısa bir aranın ardından sahaya geri dönmesinin ardından, Emniyet yetkilileri güvenlik gerekçesiyle maçın seyircisiz oynanması yönünde kesin kararını verdi.

Bu kararın ardından, salonda bulunan tüm taraftarların dışarı çıkarılması işlemine başlandı. Salon tamamen boşaltıldıktan sonra, Sultanlar Ligi'ndeki bu kritik mücadele kaldığı yerden devam ettirilecek.