Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, günlerdir etkili olan sağanak yağışlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş’a tepki gösterdi. Tugay, yaptığı paylaşımda belediye ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalıştığını vurgularken, söz konusu paylaşımı “algı çalışması” olarak değerlendirdi.

“İzmir’i karalamaya çalışıyor”

Cemil Tugay, paylaşımında yağışlara karşı belediye ekiplerinin gece gündüz görev yaptığını belirterek, kentle ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Tugay, videoda bir kişinin eline olta verilerek kayda alındığını, bu sırada arka planda İZSU ekiplerinin çalıştığının açıkça görüldüğünü söyledi.

“Arka planda ekipler canla başla çalışıyor”

Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İzmir’e günlerdir sağanak yağmur yağıyor. Ekiplerimiz oluşan sorunları çözmek için canla başla çalışıyor. Bu sırada bakın, AK Parti Konak İlçe Başkanı İzmir’i nasıl karalamaya çalışıyor. Bir kişinin eline olta veriyor ve algı yapmak için onu kayda alıyor. Bu sırada arka planda İZSU ekipleri çalışıyor.”

“Binlerce emekçinin hakkı yeniyor”

Paylaşımında sert ifadeler kullanan Tugay, sahada görev yapan emekçilere dikkat çekerek şunları söyledi: “Yazık… Bu şehrin insanları adına, sahada canla başla görev yapan binlerce emekçi adına sizi Allah’a havale ediyorum.”

Çalışmalar sahada sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek su baskınları ve altyapı sorunlarına karşı kent genelinde çalışmalarını sürdürürken, özellikle sahil hattı ve riskli bölgelerde anlık müdahalelerin devam ettiği bildirildi.

Başkan Cemil Tugay’ın tepkisine neden olan olayın, yağış nedeniyle su birikintisi oluşan bir noktada yaşandığı belirtildi. İddiaya göre, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş’ın bulunduğu alanda bir vatandaşın eline olta verilerek, sel sularında balık tutuyormuş izlenimi yaratılan bir mizansen kuruldu ve bu görüntüler kayda alındı.

Söz konusu görüntülerin servis edilmesinin ardından açıklama yapan Başkan Tugay, olayın bilinçli şekilde kurgulanmış bir “karalama kampanyası” olduğunu savundu. Tugay, videoda algı oluşturulmaya çalışılan anlarda dahi arka planda belediye ve İZSU ekiplerinin sahada aktif şekilde çalıştığının açıkça görüldüğüne dikkat çekti.