Türkiye'nin birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'de, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen sarsıntının ardından deprem gerçeği bir kez daha gündeme geldi. MTA diri fay haritası ve uzmanların açıklamaları, kentteki yapı stokunun durumu ile zemin güvenliği konularını tartışmaya açtı. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir gibi uzman isimlerin işaret ettiği İzmir diri fay haritası, kent merkezinden ve binaların doğrudan altından geçen fayları gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise İzmir'de en riskli ilçeler hangileri ve zemin sıvılaşması olan bölgeler sorgularına yoğunlaştı. İşte uzman görüşleri ve MTA verileri ışığında İzmir'in deprem raporu.

UZMANLARDAN KORKUTAN UYARI: İZMİR'DE EN AZ 15 FAY HATTI VAR

İzmir'in deprem geçmişi ve potansiyeli hakkında çarpıcı değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Naci Görür, kentin altındaki tehlikeye dikkat çekti. Görür, İzmir'in çok enteresan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, 'İzmir'de üzerinde fay hatları olan binalar var. Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok' ifadelerini kullandı. Kentte 7.0 büyüklüğünden fazla deprem üretme potansiyeline sahip en az 15 fay hattı bulunduğu vurgulandı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise İzmir'i etkileyen toplam 21 fay bulunduğunu, bunlardan 17'sinin 'diri fay' sınıfında olduğunu açıkladı.

İZMİR'DE DİRİ FAY HATLARI HANGİ MAHALLELERDEN GEÇİYOR?

MTA verilerine göre İzmir'in merkezinden geçen diri faylar, haritalarda kırmızı çizgilerle takip ediliyor. Birçok binanın 30 yaşını aştığı bu bölgelerde faylar yerleşim yerlerinin içinden geçiyor. İşte mahalle mahalle o güzergahlar:

Güzelbahçe: Bölgedeki fay hattı Maltepe 23. Sokak sonunda başlıyor ve iç kesimlere doğru devam ederek Narlıdere'ye ulaşıyor.

Narlıdere - Balçova: Gaziler Parkı'ndan başlayan hat; Çatalkaya, Çamtepe, İkinci İnönü ve Atatürk Mahallesi'nden geçip Balçova'ya varıyor. Fay, Balçova'da ise Korutürk, Onur ve Eğitim Mahalleleri üzerinden Üçkuyular'a ve oradan sahile uzanıyor.

Konak - Bornova: Yeşiltepe'den başlayan fay, Yeşildere Caddesi güzergahını izleyerek Kahramanlar, Hilal ve Yenişehir üzerinden Bornova Altındağ'a kadar ulaşıyor ve burada son buluyor.

Karşıyaka - Bayraklı - Bornova: Bayraklı Emek Mahallesi'nden başlayan fay hattı, Bornova'nın Kızılay Mahallesi'nde son buluyor.

Torbalı - Gaziemir: Torbalı'dan başlayan fay, dağlık alandan ilerleyerek Gaziemir Evka 7'ye kadar uzanıyor.

Kemalpaşa: Ankara Caddesi'nden başlayan fay hattı, ilçenin tam merkezinden geçiyor.

Gümüldür - Ürkmez: Menderes Gümüldür'de başlayan fay, Ürkmez yönünde devam ediyor.

Urla - Seferihisar - Güzelbahçe: Urla'da birden fazla fay bulunuyor, bunlardan bazıları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) hemen yanından geçiyor. Denizden başlayan fay; Hıdırlık, Camikebir, Ulamış ve Bademler üzerinden Güzelbahçe'ye ulaşıyor.

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİ TAŞIYOR?

Depremde yıkıcılığı artıran en önemli faktörlerden biri olan zemin sıvılaşması konusunda da uzmanlar belirli bölgelere dikkat çekti. Özellikle denizle bağlantılı olan Karşıyaka, Çiğli ve Bayraklı bölgelerinde sıvılaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu bölgelerin delta yapısında olması nedeniyle büyük bir depremde denize kayma tehlikesi yaşanabileceğini vurguladı. Bu alanlarda yapılacak çok katlı yapıların (özellikle 80-100 katlı) güvenli bulunmadığı ifade edildi.

İZMİR'İN DEPREME KARŞI EN GÜVENLİ İLÇELERİ

Riskli bölgelerin yanı sıra zemin yapısı açısından daha güvenli kabul edilen noktalar da açıklandı. İzmir'de yüksek kotlarda yer alan kayalık zeminler depreme karşı daha dirençli görülüyor. Uzmanlara göre Buca'nın önemli bir bölümü, Bornova Evka-3 ve Osman Gazi bölgeleri ile Balçova'nın yamaç kısımları zemin açısından daha güvenli bölgeler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, sadece zemine bakmanın yeterli olmadığını, 1999 öncesi yapılan binaların risk taşıdığını ve bina dayanıklılığının mutlaka test edilmesi gerektiğini hatırlattı.

