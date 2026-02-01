Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halef/Selef kavgasına CHP İzmir Milletvekilleri de katıldı.

İZBETON merkezli kooperatif davasında tutuklu bulunan Tunç Soyer'in tutuklanmasına gerekçe olarak Cemil Tugay'ı göstermesinin ardından Tugay'dan net bir dille yalanlama gelmişti.

Soyer'in suçlamasına net yanıt...



Soyer’in tutuklu yargılanmasını çok haksız ve yanlış bulduğunu kamuoyuna yüzlerce kez söylediğine dikkat çeken Cemil Tugay,

''Tutuklu olarak yargılandığı dava kendi döneminde kurulmuş ve belediyenin kentsel dönüşüm projelerinin yapımında yüklenici olarak sorumluluk verilmiş kooperatifler ile ilgili açılmış davadır.

Dosyadaki mağdurlar evlerini teslim alamayan kooperatif üyeleri ve bazı kooperatif yöneticileridir. İddianamede 450 kişi mağdur, 7 kişi ise müşteki sıfatıyla yer almaktadır.

Bu isimler arasında Cemil Tugay ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi yoktur. Ayrıca, davacı kamu adına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Belediye ise Bakanlıklarla birlikte ‘suçtan zarar gören’ kısmında yer almaktadır.” hatırlatmasında bulunmuştu.

Bu asla kabul edilemez...



Tugay,

''Soyer’in tutuklanması ve yargılanması ile ilgili en ufacık bir katkım olmamasına rağmen beni haksız yere sürekli suçlu göstermeye çalışması, bulunduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığı konumunda itibarsızlaştırma çabasıdır. Bu asla kabul edilemez ve bundan sonra da cevapsız bırakmayacağım bir haksızlıktır.” mesajı vermişti.

Cemil tugay ve Tunç Soyer arasındaki karşılıklı söz düellosuna ilk müdahil olan isim, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat oldu.



Polat'tan Soyer'e 'İyi ki seni tanımışım...'



Sosyal medya hesabından Tunç Soyer'i etiketleyen Polat, paylaşımında

“Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil… İyi ki seni tanımışım” ifadelerini kullandı.

Mahir Polat'ın ardından Tunç Soyer'e destek veren ikinci isim CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu olduğu görüldü.



Mahir Polat'ın Tunç Soyer'le ilgili paylaşımına göndermede bulunan Nalbantoğlu,

“Hakikatin hatırı var. İyi ki seni tanımışım Mahir Polat” ifadelerini kullandı.

Soyer PM için bastırmıştı...



Parti içi iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle öne çıkan Mahir Polat'ın Yüksek Disiplin Kurulu ve Rıfat Nalbantoğlu'nun o dönem Parti Meclisi listesine girmesi için dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı 'Tunç Soyer'in büyük destek verdiği konuşulmuştu.