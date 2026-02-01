Son Mühür - Uzmanların paylaştığı verilere göre, Güneş Lekesi Bölgesi 4366 üzerinden Türkiye saatiyle gün boyunca zincirleme enerji boşalmaları yaşandı. Patlamaların sıklığı ve şiddeti, bugünü sıradan bir “aktif gün” olmaktan çıkardı.

Saatler içinde peş peşe patlamalar

Türkiye saatiyle kaydedilen başlıca patlamalar şöyle:

• 13:21 – Güçlü M6.64 patlaması

• 14:03 – M2.49 patlaması

• 15:54 – X1.04 sınıfı büyük patlama

• 17:18 – M1.22 patlaması

• 17:45 – M1.58 patlaması

• 19:24 – Güçlü M5.16 patlaması

Aynı bölgeden, bu kadar kısa süre içinde bir X ve birden fazla güçlü M sınıfı patlama yaşanması, uzmanlara göre nadir görülen bir tablo.

R3 Seviyesinde güçlü radyo kesintisi

X1.04 sınıfındaki büyük patlamanın ardından 13:39 TSİ itibarıyla R3 seviyesinde güçlü radyo kesintisi kaydedildi.

R3 seviyesi, uzay hava durumu ölçeğinde:

• Kısa dalga (HF) haberleşme,

• Uzun menzilli havacılık ve denizcilik iletişimi üzerinde ölçülebilir ve gerçek etkiler yaratabilen yüksek bir eşik olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar uyarıyor: “Bu olağan bir aktivite değil”

Uzay hava durumu uzmanları, patlamaların yalnızca şiddetiyle değil, sönümlenmeden devam etmesiyle dikkat çektiğini vurguluyor. “Patlamalar güç kaybederek bitmiyor. Dalgalı ama sert bir seyir izliyor. Bu durum, Güneş’in manyetik yapısında ciddi bir kararsızlığa işaret ediyor.”

Dünya için risk var mı?

Şu aşamada:

• Elektrik şebekeleri,

• İnternet altyapısı,

• Günlük yaşam açısından acil bir tehdit bulunmuyor.

Ancak:

• Uydu sistemleri,

• GPS hassasiyeti,

• Havacılık haberleşmesi küresel ölçekte yakın takibe alınmış durumda.

Uzmanlar, önümüzdeki 12–24 saatin, bu olağan dışı sürecin sönümlenip sönümlenmeyeceği açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Neden teyakkuz halindeler?

• Patlamaların aynı bölgeden gelmesi

• X sınıfı patlamanın R3 etkisi üretmesi

• Aktivitenin zincir halinde sürmesi

Bugünü, uzay hava durumu kayıtlarında özel ve dikkatle izlenen bir gün haline getiriyor.