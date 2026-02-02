Son Mühür/ Beste Temel - Selin etkili olduğu Yeniköy Mahallesi’nde, su birikintisi nedeniyle ilerleyemeyen bir araç vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Bu sırada Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, suyun içine girdi ve ekiple birlikte aracı itti. Başkan Demir’in çalışmaya bizzat katıldığı anlar sahada bulunanlar tarafından görüntülendi.

“Haydi yüklenin çocuklar”

Aracın kurtarılması sırasında ekiplere “Haydi yüklenin çocuklar” diye seslenen Başkan Demir’in bu sözleri, selin ortasında verilen refleks bir talimat olarak kayda geçti. Görüntüler, sahaya inmenin ötesinde fiilen müdahaleyi yansıttı.

Kriz masası önceden kuruldu

Yoğun yağış öncesinde Torbalı Belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ile Temizlik İşleri başta olmak üzere tüm ilgili birimler teyakkuz haline geçirildi. Dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski bulunan bölgelerde ekipler hazır bekletildi.

Ekipler sahadaydı

Belediye ekipleri, yağış süresince mazgal açma, su tahliyesi ve riskli noktalara müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Başkan Demir, yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren sahada kalarak çalışmaları yerinde takip etti ve ekipleri koordine etti.

Sahaya inmekten fazlası

Afet anlarında belediye başkanlarının sahada bulunması alışıldık bir tablo olarak görülse de, Yeniköy’de aracı iten başkan görüntüsü bu durumu sıradan bir saha ziyaretinin dışına taşıdı. Başkan Demir’in selin ortasında fiilen çalışmaya katılması, “yöneten değil, çalışan” bir kriz yönetimi örneği olarak değerlendirildi.