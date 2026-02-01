Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk dönemi için tanınan süre 2 Şubat Pazartesi günü (yarın) doluyor. Mevzuata göre ödeme süresinin son günü olan 31 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle, araç sahipleri ödemelerini cezasız olarak pazartesi günü mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise gecikme faizi devreye girecek.

ŞİFRESİZ VE HIZLI ÖDEME İMKANI

Teknolojik altyapı sayesinde vergi dairelerine gidip sıra bekleme devri kapanırken, ödemeler dijital kanallar üzerinden dakikalar içinde yapılabiliyor. Vatandaşlar borçlarını Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması, e-Devlet kapısı, anlaşmalı bankaların internet şubeleri veya PTT iş yerleri üzerinden ödeyebiliyor. Özellikle Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlem yapmak isteyenler, herhangi bir kullanıcı şifresine ihtiyaç duymadan sadece plaka ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaparak, 'tescil tarihi' veya 'sahiplik belge tarihi' bilgileriyle ödemelerini kolayca tamamlayabiliyor.

SAHTE SİTELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yetkililer, internet üzerinden yapılacak ödemelerde dolandırıcılık ve mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir güvenlik uyarısında bulunuyor. Ödemelerin tarayıcıya doğrudan 'gib.gov.tr' adresi yazılarak veya sadece bankaların resmi uygulamaları üzerinden yapılması büyük önem taşıyor. Arama motorlarından ulaşılan sahte ödeme sayfalarına karşı dikkatli olunması istenirken, dijital sistemler üzerinden vergi ödeme işlemlerinin günün her saati değil, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebildiği hatırlatılıyor.

ZAMLI TARİFE İLE ÖDENİYOR

2026 yılı için belirlenen yüzde 18,95'lik yeniden değerleme oranıyla birlikte vergi tutarları da güncellendi. Buna göre 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için en düşük MTV tutarı motor hacmine göre 5 bin 750 liradan başlarken, motor hacmi yüksek lüks segmentte bu rakam 274 bin liraya kadar çıkıyor. Türkiye'de en yaygın kullanılan 1.3 ile 1.6 litre motor hacmine sahip araçlarda ise yıllık vergi tutarı yaklaşık 12 bin 28 lira seviyesinde belirlendi.