Son Mühür- İzmir bir kez daha depremle uyandı. 10 Kasım sabah saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı saat 09.41’de gerçekleşti ve yaklaşık birkaç saniye sürdü.

Depremin merkez üssü Sındırgı

AFAD depreme ilişkin teknik bilgileri şu şekilde açıkladı:

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 10.11.2025

Saat: 09:41:40 (TSİ)

Derinlik: 10.38 km

Enlem: 39.135 N

Boylam: 28.29 E

İzmir ve çevre illerde belirgin şekilde hissedildi

Deprem, Balıkesir merkezli olmasına rağmen geniş bir bölgede hissedildi. Özellikle İzmir genelinde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kimi yerlerde evlerde sallantının belirgin şekilde hissedildiği, iş yerlerinde çalışanların duraksadığı ve sosyal medyada “Yine sallandık” paylaşımlarının arttığı görüldü.