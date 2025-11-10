Son Mühür / Türkiye’de bu yıl konkordato başvuruları her geçen gün biraz daha artıyor. Başvuruların en çok inşaat ve imalat sektöründen geldiği bilinirken; İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebinde bulunan bir şirket hakkında kararını verdi. Kemalpaşa başta olmak üzere İzmir’in çeşitli bölgelerinde hizmet veren Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin başvurusu sonrası 3 aylık geçici mühlet kararı ilan olarak yayımlandı.

Ne iş yapıyorlar?

Zen Yapı, Kemalpaşa’da başlayıp tüm İzmir’e yayılarak modern yaşam alanları inşa ediyordu. Şu anda şirketin portfolyosunda Zen Nabız, Zen Eva, Zen Terrace ve Zen Bulvar & Zen Park projeleri bulunuyor.

Konkordato komiseri görevlendirildi

7010 Sayılı Yasa’nın 15’inci maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı borçlu şirket ile gerçek kişi şahsa üç kişi geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin altı çizilirken; davanın duruşmasının 4 Şubat 2026’da saat 12:10'da yapılacağı duyuruldu.

Konkordato nasıl işliyor?

Konkordato ilanı için, firmanın borçlarını ödeyemeyecek durumda olması gerekir. İflas ertelemesi içinse firmanın borçlarının, alacaklarından daha fazla olması şarttır. Konkordato ilan eden firmalar, süreç sonunda borçlarından tamamen kurtulur. Konkordato süreci, iflas ertelemeden daha kısa sürer. İflas erteleme 5 yıla kadar uzayabilirken, konkordato 23 ay içinde tamamlanır. Konkordato mühleti boyunca faiz işlemez, ancak iflas erteleme de faiz işlemeye devam eder.