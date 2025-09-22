Balıkesir'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından, Türkiye'nin farklı yerlerinden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bir deprem haberi de Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi.

Karaburun açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika verilerine göre Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, saat 18.53 sıralarında meydana gelen depremin meydana geldiği derinlik ise 14.94 KM olarak açıklandı. Deprem, 72 KM açıkta gerçekleşti. Peş peşe meydana gelen depremler ise endişeyi artırmaya devam ediyor.

İşte, meydana gelen deprem hakkında veriler: