İzmir’in turistik ilçesi Çeşme, plajları ve doğal güzellikleri kadar tarihi yapılarıyla da ön plana çıkıyor. Bu miraslardan biri olan Şekerci Osmanağa Konağı, 19. yüzyıl Geç Osmanlı Dönemi’ne ait mimarisiyle ilçenin en büyük konakları arasında gösteriliyor. İsmet İnönü Mahallesi’nde, Şekerci Hamam Sokağı ile 2009 Sokak’ın kesişiminde yer alan konak, 346 metrekarelik alanı ile görkemini koruyor.

Restorasyon Süreci Yıllara Yayıldı

Tarihi konakta ilk restorasyon çalışmaları 2 Mayıs 2011’de İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında başlamıştı. Ancak çalışmalar uzun süre tamamlanamadı. 2017 yılında İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı” çerçevesinde yeniden ele alınan projeyle restorasyon süreci hız kazandı. 2 Kasım 2018’de imzalanan destek sözleşmesiyle restorasyonun önü açıldı ve çalışmalar 2020 yılında başarıyla tamamlandı.

Kültür ve Tarih Projesi Yolda

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Osman Ağa Konağı’nın restorasyon sonrası işlevselleştirilmesi için bakanlık ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacağını belirtti. Başkan Denizli, konağın yalnızca korunması değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerle yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Turizme Katkı Sağlaması Bekleniyor

Şekerci Osmanağa Konağı, gerek tarihi dokusu gerekse konumu ile Çeşme’ye gelen ziyaretçiler için yeni bir cazibe noktası olacak. İlçenin turizm çeşitliliğini artırması beklenen konak, aynı zamanda Çeşme’nin kültürel kimliğinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Çeşme, Şekerci Osmanağa Konağı’nın restorasyonla kazanılmasıyla birlikte, yalnızca deniz ve sahil turizmiyle değil, kültür turizmiyle de adından daha fazla söz ettirmeye hazırlanıyor.