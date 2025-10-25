Son Mühür - İzmir’in Foça ilçesi, son yılların en şiddetli sel felaketlerinden birini yaşadı. Taşan dereler birçok evi su altında bırakırken, araçlar sele kapılıp sürüklendi ve bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.
Foça'da sel felaketi
Yoğun yağışlar sonucu Foça’daki Bucak Deresi taştı ve ilçe genelinde yollar adeta göle döndü. Sel sularına kapılan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıkları yaşandı.
Cesedi dere yatağında bulundu
Felaket sırasında ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, otomobiliyle evine dönerken Bucak Deresi üzerindeki köprüde çamura saplandı. Araç kısa sürede sel sularına kapıldı ve Kaptanoğlu’ndan uzun süre haber alınamadı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarında Kaptanoğlu’nun cesedi dere yatağında bulundu.