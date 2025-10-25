Son Mühür - İzmir’in Foça ilçesi, son yılların en şiddetli sel felaketlerinden birini yaşadı. Taşan dereler birçok evi su altında bırakırken, araçlar sele kapılıp sürüklendi ve bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Foça'da sel felaketi