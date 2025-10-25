Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca’yı makamında konuk etti.

Dünyada bir ilke imza attı

Otizmli bir sporcu olarak hem Türkiye’de hem de dünyada tarihe geçen 21 yaşındaki Tuna Tunca, geçtiğimiz yıllarda Manş Denizi’ni geçerek bu başarıyı elde eden ilk otizmli ultra maraton yüzücü olmuştu.

Bu yıl ise Cebelitarık Boğazı’ndaki 16,2 kilometrelik parkuru 5 saat 32 dakikada solo olarak tamamlayarak dünyada bu parkuru bitiren ilk otizmli yüzücü unvanını kazandı.

Tugay’dan tebrik ve plaket

Başkan Dr. Cemil Tugay, makamında ağırladığı genç sporcunun ilham veren hikayesini dinledi. Görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ve Tuna Tunca’nın annesi Gülnur Tunca da yer aldı.

Tugay, Tuna’nın azmi ve başarılarıyla sadece İzmir’e değil, tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak kendisine günün anısına bir plaket takdim etti.

“İzmir seninle gurur duyuyor”

Tugay, ziyarette yaptığı konuşmada Tuna Tunca’nın azmiyle tüm gençlere ilham verdiğini belirtti. Tugay, “Tuna’nın hikayesi sadece bir spor başarısı değil, inancın, sabrın ve kararlılığın bir sembolüdür. İzmir seninle gurur duyuyor” dedi.

Annesinden duygusal teşekkür

Tuna Tunca’nın annesi Gülnur Tunca da Başkan Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gülnur Tunca, “Tuna, sporu bir yaşam biçimi haline getirdi. Onun bu başarıları birçok otizmli birey için umut ışığı oldu” ifadelerini kullandı.