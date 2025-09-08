Son Mühür- Saldırıda 2 polis memurunun ağır yaralandığı iddia edildi, karakol çevresinde bulunan bazı vatandaşların da mermilerin hedefi olduğu öğrenildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Çevrede büyük panik

Saldırı sırasında bölgede bulunan vatandaşlar can havliyle kaçıştı. Çatışma sesleri üzerine büyük panik yaşanırken, güvenlik güçleri karakolun bulunduğu alanı hızla güvenlik çemberine aldı.

Bölge abluka altına alındı

Olayın ardından karakol çevresi tamamen güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Sokak ve caddelerde polis barikatları kurularak giriş-çıkışlar kontrol altına alındı.

Saldırganın durumu belirsiz

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet birimleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.