Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, kadını önceleyen ve kadın emeğini görünür kılan sosyal belediyecilik anlayışı, ilçedeki kadınların güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Toros Sosyal Tesisleri’nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası işbirliğiyle başlatılan Basit Nakış Temel İğne Teknikleri kursu yoğun ilgi gördü. Kısa sürede dolan kayıtların ardından kursa katılan kadınlar, üretime hızla başladı.

Ev tekstilinden gelir kapısına

Kursta, Amerikan servisi, masa örtüsü, sehpa ve konsol örtüleri, pike ve nevresim takımı, peçete dikimi ve nakış işleme teknikleri öğretiliyor. Katılımcılar, ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bebeğiyle kursa gelen, ders kitaplarının masrafını karşılamak için katılan veya emekliliğini üretken şekilde değerlendiren pek çok kadın, hem sosyalleşme hem de gelir elde etme imkânına kavuşuyor.

“Emekli maaşı yetmiyor”

Kursiyerlerden Hüsniye Tamercan, emekliliğini evde oturarak değil üretmeye devam ederek geçirmek istediğini söyledi. Kirada oturduğunu ve emekli maaşının yetmediğini dile getiren Tamercan, “Emekli olup evde oturarak hayatımı bitirmedim. Sürekli kurslardayım, çok memnunum. Çantalar, mevlit örtüleri yapıyorum, satıyorum. Evim kira ve emekli maaşım yetmiyor. Belediyemize bu katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendi dikiş makinem oldu”

Ev hanımı Cansel Kıldiş ise kurstan öğrendikleriyle ürünler ürettiğini, bu satışlardan kazandığı parayla kendi dikiş makinesini aldığını anlattı. “Hiç bilmediğim halde burada dikiş dikmeyi öğrendim. Nakışa başladım. Artık evde de üretim yapıyorum, aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Büyükşehir ve Konak Belediyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kadınlar çok güçlü”

Kursun en genç katılımcılarından, dört aylık bebeğiyle gelen üniversite öğrencisi Feyza Mert, hem annelik hem eğitim hem de üretimi bir arada yürütüyor. “Burada ürettiğimiz ürünleri satabiliyoruz. Kadınların çok güçlü olduğunu gösteriyoruz. Belediyelerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle duygularını paylaştı.