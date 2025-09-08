Son Mühür- İzmir’in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği önünde silahlı saldırı gerçekleşti. 16 yaşındaki bir saldırgan, yanında getirdiği uzun namlulu silahla karakola ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşanırken olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve özel harekât timi sevk edildi.

İki polis şehit oldu

Açılan ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında karakolun çevresinde bulunan bazı vatandaşların da kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

Saldırı sonrası emniyet güçleri Balçova’nın farklı noktalarına ekipler yerleştirdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda saldırgan kısa süre içinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre saldırganın, önceki akşam polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bir parkta alkol alarak kavga ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, sabah serbest bırakıldıktan kısa süre sonra karakola gelerek ateş açtı.

Hastanede tedavisi devam ediyor

Edinilen bilgilere göre yakalandıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki saldırgana müdahale devam ediyor.