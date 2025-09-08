İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda iki polis şehit oldu, iki polis yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan yakalanırken, olayla ilgili iki Cumhuriyet başsavcıvekili ve altı Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:

“Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki E.B. yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

9 Eylül resepsiyonu iptal edildi

Acı olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) bu akşam yapılması planlanan 9 Eylül Resepsiyonunun iptal edildiğini duyurdu.

İzBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Balçova Polis Karakolu’na yapılan silahlı saldırıda görev başındaki polislerimizin şehit olması nedeniyle bu akşam yapılması planlanan 9 Eylül Resepsiyonumuz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileriz.”

Tugay başsağlığı diledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şehit polislere rahmet, yaralanan polislere ise şifa diledi. Tugay, “Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Özel ve Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, “İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Balçova’da Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”