Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın, İZBETON A.Ş. üzerinden İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyada zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamalarının yer aldığı aktarıldı.

Bilirkişi raporları ve şikayet dilekçesi dosyada

Kooperatifin yeni yönetim kurulu tarafından yapılan şikayet başvurusu, mağdur beyanları ve bilirkişi raporlarının soruşturma dosyasına esas alındığı ifade edildi. İncelemelerde, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilileri ile kooperatif yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

9 kişi gözaltında, 1 şüpheli yurtdışında

09 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, şüphelilerden 9’unun yakalanarak gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise yurtdışında bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.