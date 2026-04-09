Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Meslek Fabrikası’nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından başlatılan nöbet eylemi dördüncü gününde de devam ediyor. Cemil Tugay’ın öncülük ettiği nöbet süresince alanda gece boyunca yoğun bir katılım gözlenirken, CHP yöneticileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar dönüşümlü olarak destek verdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Başkan Tugay, Meslek Fabrikası binasına girmek üzere kapıya yöneldi. Emniyet yetkilileriyle yapılan görüşmede içeri giriş talebi bir kez daha reddedilirken, Tugay’ın ısrarı üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Öte yandan, sürece ilişkin incelemelerde bulunmak üzere mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti de binaya giriş yapmak istedi. Ancak güvenlik önlemleri kapsamında bu girişimlerin de kontrollü şekilde değerlendirildiği ve alandaki uygulamaların hukuki süreç çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.

"HERKESİN BAŞINA HER ŞEY GELEBİLİR"

Henüz binaya alınmayan Tugay konuyla ilgili, "İçeride yaptığımız onarım ve restorasyonların durumuyla ilgili mahkemeye başvurmuştuk. Benim normalde içeri alınmam lazım. Ama bu konuyu nasıl bir hale soktularsa Vakıflar ile konuşmuşlar. Anlamadım onlar mı emir verdi yoksa başka birisi mi söylemiyorlar. Şu anda alamıyoruz sizi biraz bekleyin dediler. Tuhaf olan ve kötü olan şey şu: ben belediye başkanıyım, buradan sorumlu kişiyim. Girsem ne olacak? Bu neden bu kadar problem oldu? İş başka bir şeye döndü resmen bizi ezmeye çalışıyorlar. O zaman belediyeler, belediye başkanlıkları neden var? Böyle bir şey olur mu? Türkiye'nin ne hale geldiğini herkesin anlaması lazım. Hakime hanım içeri alınmam gerektiğini ifade etti, polis buna rağmen içeri almadı. Böyle enteresan bir durum yaşıyoruz. O zaman bu ülkede hiç kimsenin hukuki hakkı garanti altında değil. Herkesin başına her şey gelebilir" dedi.