Son Mühür- Kamuoyunda “Kooperatif Davası” olarak bilinen soruşturma, İzmir’in çeşitli bölgelerinde yürütülen kentsel dönüşüm ve inşaat işlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında 2019-2024 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer, dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski Genel Sekreter Barış Karcı ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu toplam 65 sanık yargılanıyor.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları

Soruşturma dosyasında, Karabağlar 3. ve 4. etaplar, Gaziemir Emrez Mahallesi ile Örnekköy 3. ve 4. etap kentsel dönüşüm projelerinde “kat karşılığı inşaat işlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük” yapıldığı ileri sürülüyor. İddialar kapsamında, ihalelerde usulsüzlük, haksız kazanç sağlama ve kamu zararına neden olma suçlamaları yöneltiliyor.

Tutukluluk ve tahliye kararları

Davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk hallerinin devamına; Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in ise ev hapsi uygulanarak tahliye edilmelerine hükmetmişti.

Savcılıktan tahliye kararına itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç’in serbest bırakılmasının kamu yararına ve soruşturmanın selametine aykırı olduğunu savundu. Savcılık, şüphelilerin tutuklu yargılanmaya devam etmesi yönünde talepte bulundu.