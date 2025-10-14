Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu, Fatih Laleli’deki bir şirket ve bazı kişiler hakkında “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. maddesine muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edildi. Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerle kullanan şüphelilerin, 47 milyar lirayı aşan işlem hacminden aldıkları komisyonlarla toplam 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Söz konusu paraların şirketlere aktarımında fatura düzenleme ve yasal defter kayıtları gibi yöntemlerle ticari bir faaliyet yürütülüyormuş izlenimi verildiği ve suç gelirlerinin çeşitli yollarla aklandığı anlaşıldı.

255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirkete el konuldu

Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması ile suçta kullanılan dijital materyal ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ayrıca, savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına da el konulmasına karar verdi.