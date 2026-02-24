Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir tarımını kooperatifler aracılığıyla güçlendirmek amacıyla yürütülen “Kooperatif Buluşmaları” kapsamında kentin kuzey bölgesindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin temsilcileriyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantı, “Kooperatiflerle büyüyen dayanışma, güçlenen üretim” sloganıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Kurucu üstlendi.

Daha önce su ürünleri ve sulama kooperatifleri ile Küçük Menderes Havzası’ndaki kooperatiflerle yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen buluşma, sürecin son toplantısı oldu.

Planlı üretim ve markalaşma vurgusu

Toplantıda tarımda planlı üretimin zorunluluğu, markalaşma ve pazar payının artırılması konuları ele alındı. Tarım ve hayvancılık için hayati öneme sahip su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği belirtilirken, vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Görüşmelerin ardından üreticiyi güçlendirecek ve kırsal kalkınmada sürdürülebilir bir model oluşturacak eylem planı hazırlanacağı açıklandı.

“Bu bir usul toplantısı değil”

Başkan Tugay, İzmir’in tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu, ancak planlama eksikliği nedeniyle sektörün kendi hâline bırakıldığını söyledi. İklim krizi ve ekonomik koşulların tarım üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Tugay, üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlandığını belirtti.

Toplantının şekli bir buluşma olmadığını vurgulayan Tugay, üreticilerin görüşleri doğrultusunda daha güçlü destek mekanizmaları oluşturulacağını ifade etti.

“Planlama olmadığı için ürün tarlada kalıyor”

Tarımsal üretimin çoğu zaman anlık koşullara göre şekillendiğini belirten Tugay, bu durumun ürünlerin değer bulamamasına ve tarlada kalmasına yol açtığını dile getirdi. İzmir’in gıda ihtiyacının öncelikli olarak hesaplanması gerektiğini kaydeden Tugay, üretimin bu ihtiyaca göre planlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Kaliteli üretim, doğru ürün seçimi, markalaşma ve etkili pazarlamanın birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Tugay, üretimden satışa kadar tüm sürecin planlı ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Su kullanımında hayati eşik

İzmir’de temiz su kaynaklarının yaklaşık yüzde 78’inin tarım ve hayvancılıkta tüketildiğini belirten Tugay, su planlamasının temel öncelik olması gerektiğini söyledi. Kuraklık riskinin her geçen yıl arttığını kaydeden Tugay, damla sulama, akıllı sayaç ve toprak nem ölçer gibi uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Deniz suyunun arıtılmasının tarım için maliyetli olduğuna işaret eden Tugay, mevcut su kaynaklarının tasarruflu ve bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı. Üretim planlamasının toprak yapısı, su varlığı ve iklim koşullarına göre yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

“Günü değil geleceğimizi kurtaralım”

Kısa vadeli çözümlerle tarımın sürdürülemeyeceğini ifade eden Tugay, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir model oluşturulması çağrısında bulundu. Devlet, yerel yönetimler ve üreticilerin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirten Tugay, bilgi, bilinç ve planlamanın temel unsur olduğunu söyledi.

2030 sonrası daha sert kuraklık uyarısı

Toplantının moderatörü Prof. Dr. Yusuf Kurucu, iklim değişikliği ve kuraklığın ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Yoğun ve kısa süreli yağışların toprağı fakirleştirdiğini, erozyonu artırdığını belirten Kurucu, 2030’dan sonra daha şiddetli kurak dönemlerin yaşanacağını, 2040-2049 döneminin daha zor geçeceğini, 2070’te ise tablonun çok daha ağırlaşacağını söyledi.

Kooperatiflere 694 milyon liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, İzmir’de 289 kooperatif bulunduğunu, bunların 163’ünün tarımsal kalkınma, 81’inin sulama ve 45’inin su ürünleri kooperatifi olduğunu açıkladı.

Belediye tarafından 21 aylık dönemde kooperatiflere toplam 694 milyon liralık destek sağlandığını belirten Üngür, hayvan içme suyu göletlerinin yapımının sürdüğünü, bu göletlerin orman yangınlarında da kullanılabilecek şekilde planlandığını ifade etti.