27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 259 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van’da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Kaçak imalathane ortaya çıkarıldı

Operasyonlar kapsamında 1 kaçak silah imalathanesi deşifre edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 27 uzun namlulu tüfek ile 147 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silah parçaları ve ekipmanlara el konuldu

Ayrıca silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli parça, araç ve ekipmanlara da el konuldu. Ele geçirilen materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği bildirildi.

Yakalanan 259 şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Soruşturma süreçlerinin ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.