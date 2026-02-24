AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın babaannesi Hacı Safiye İnan hayata gözlerini yumdu. Çok sayıda isim Eyyüp Kadir İnan'ın acısını paylaşırken, taziye mesajlarını ilettiler.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan paylaşım!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve başsağlığı mesajı yayınlayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "AK Parti Genel Sekreterimiz, İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’ın Babannesi Hacı Safiye İnan‘ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhume Hacı Safiye teyzemize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.