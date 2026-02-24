Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezinde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan altyapı dönüşümünü etap etap hayata geçiriyor. Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Alsancak Liman bölgesinde başlatılan çalışmalar Şehitler Caddesi’nde sürdürülüyor.

3 ilçede 3 milyarlık yatırım

Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerini kapsayan toplam 3 milyar liralık altyapı yatırımı ile İzmir’in merkezinde kapsamlı bir dönüşüm başlatıldı. Proje ile birleşik sistem olarak çalışan mevcut altyapı kademeli biçimde ayrıştırılıyor.

Birleşik sistem tarih oluyor

Mevcut sistemde yağmur suyu ve atık su aynı hat üzerinden taşınıyor. Yeni uygulamayla iki sistem birbirinden ayrılıyor. Böylece özellikle yoğun yağış dönemlerinde kanalizasyon hatlarının yükü azaltılıyor.

Şehitler Caddesi’nde etaplı çalışma

Alsancak-Konak etabı kapsamında çalışmalar Alsancak Liman bölgesinde yoğunlaştı. Şehitler Caddesi’nde sürdürülen imalatlar etaplar halinde ilerliyor. Çalışma planı doğrultusunda bölgedeki altyapı tamamen yenileniyor. Proje kapsamında Alsancak Liman bölgesine 8,4 kilometre yağmur suyu hattı ve 8 kilometre atık su hattı inşa ediliyor. Ayrıca 3 adet yağmur suyu terfi merkezi kuruluyor. İmalatların 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Taşkın ve koku sorununa kalıcı çözüm

Yatırımla birlikte ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar devre dışı bırakılıyor. Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin ayrıştırılması sayesinde su baskınlarının önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılması amaçlanıyor. Kent merkezinde uzun vadeli, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturulması hedefleniyor.